Hannover. In diesem Moment ist es ganz still im Großen Garten. 20.000 Menschen starren in den dunklen Nachthimmel, über den die Rauchschwaden ziehen - Überrest des Pflichtstücks. Dann tönt die klare Stimme von Schauspielerin Jennifer Lawrence aus dem Nebel, die in ihrer Rolle als Katniss Everdeen im Film "Tribute von Panem" das Lied vom Henkersbaum singt. Zeile für Zeile flackern blau-lilafarbene Flammen auf und blutrote Funken rieseln schmetterlingsgleich durch den Rauch zu Boden. Gänsehaut pur.

20.000 Menschen erlebten den Auftritt von Belgien beim Feuerwerkswettbewerb Hannover. Zur Bildergalerie

Doch die Belgier stellen schnell unter Beweis, dass sie nicht nur Drama können. Die Choreographie zu "Uptown Funk" macht jeder Bühnenshow Konkurrenz und ein Can Can sorgt für fröhliche Stimmung im Publikum.

Wie schon die Abende zuvor war auch dieser ausverkauft. Bei schönem Spätsommerwetter flanieren die Besucher durch den Garten, lachten über die Späße des charmanten Clowns Monsieur Momo oder picknickten auf den Rasenflächen. Tobias Witte kam mit seinem Freund extra aus Düsseldorf, um wieder einmal dabei zu sein. "Im Rheinland gibt es viele Feuerwerks-Events, aber keins ist so schön wie das hier."

Isabel Christian