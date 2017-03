So sieht ein Instagrammer die List

Kontraste zwischen alt und neu, Straßenfluchten und interessante Reflexionen: Das sind die Momente auf seinen Fototouren, die André Weißgerber – auf Instagram als ( @ egonprczybylsky) bekannt – inne halten lassen. Jetzt hat er eine Woche lang auf dem Instagram-Account der HAZ seinen Stadtteil vorgestellt und dabei gleich noch die Chance genutzt, die List und die Oststadt neu zu entdecken.

Eins habe ich heute noch: eine Variante des vorherigen Motivs. Ich wünsche Euch einen schönen Abend #HAZtakeover ( : @egonprczybylsky ) Ein Beitrag geteilt von HannoverscheAllgemeineZeitung (@haz.de) am 13. Mär 2017 um 11:58 Uhr

"Wenn man sich wirklich vornimmt, zu fotografieren, so wie ich das letztes Wochenende gemacht habe, nimmt man die Stadt auf jeden Fall intensiver wahr, weil man gezielt nach Motiven Ausschau hält", erzählt Weißgerber.

Dabei versucht er gerade die Ecken zu zeigen, die sonst nicht unbedingt jeder kennt. Kein Wunder also, dass es weniger die klassischen Orte, wie die Lister Meile zeigt, sondern als eines seiner ersten Motive sogleich einen Blick in die Kronenstraße in Richtung Bredero-Hochhaus wählt. Da treffen dann plötzlich moderne Architektur auf schäbige Garagen.

Seine Lieblingsorte in der List sind die Seitenstraßen zwischen Welfenplatz und Bahnhof und das Gebiet um das Pelikangelände, erzählt der Instagrammer, der seit etwa vier Jahren in dem sozialen Netzwerk aktiv ist. "Zum Kaffetrinken geht's dann an die Meile und im Sommer bin ich auch gerne mal in der Eilenriede unterwegs oder sitze im Biergarten Lister Turm"

Nun übergibt André den Staffelstab an Marcus Schneider. Der 35-Jährige zeigt ab dem 20. März Döhren auf dem Auf dem Instagram-Account der HAZ. Der Hashtag für die Aktion lautet #haztakeover.