Der Juni begann in Hannover mit einem Spektakel. Kurz nach Mitternacht war am Himmel ein heftiges Gewitter mit vielen Blitzen zu sehen. Donner war jedoch kaum zu vernehmen. Gleich mehrere Leser hielten das Blitzlichtgewitter am Himmel fest. HAZ-Leser Christian Kunze gelang in Seelze ein beeindruckendes Bild. „Es sah einfach nur großartig aus.“

Das Gewitter mit Starkregen zog allerdings nicht über Hannover, sondern über Hildesheim. Dort blitzte und donnerte es etwa eine Stunde lang. Vermutlich aufgrund des Unwetters gab es auf der Autobahn 7 bei Hildesheim gleich mehrere Unfälle mit zehn Verletzten.

Auch am Freitag ist laut Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder mit schweren Gewittern zu rechnen. Dabei kann es Starkregen und Windböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde geben.

Von sp/RND