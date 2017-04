So will Hannover künftig gegen Trinker vorgehen

Hannover. Um gegen Trinker, Pöbler und Bettler am Raschplatz vorzugehen, will die Stadt ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeiten. Es soll dem Rat Ende Mai vorgelegt werden, kündigte Oberbürgermeister Stefan Schostok am Donnerstag in der Ratsversammlung an. Bereits seit dem 7. April ist ein privater Sicherheitsdienst für Kontrollen am Andreas-Hermes Platz und am Weißekreuzplatz engagiert.

100.000 Euro kostet die Beschäftigung der beiden Sicherheitsleute jährlich. "Die ersten Erfahrungen, die wir mit dieser Maßnahme gemacht haben, sind positiv", sagte Schostok. So würden einfache Regelungen eingehalten und die Anwohner fühlten sich sicherer. Der Dienst sei täglich zwischen 13 und 20 Uhr unterwegs.

Stadt will Zahl der Kontrollen erhöhen

Das vollständige Sicherheits- und Ordnungskonzept soll Ende Mai vorliegen. "Die Zahl der Kontrollen am Raschplatz und den umliegenden Plätzen sollen deutlich erhöht werden", kündigte Schostok an. Neben Sicherheitspersonal sollen auch Sozialarbeiter vor allem vormittags und mittags hinter dem Bahnhof präsent sein.

Bereits Ende März hatte die Verwaltung erstmals öffentlich einen Trinkraum für die Szene ins Spiel gebracht, in dem möglicherweise sogar Alkohol angeboten werden könnte. Im Gespräch ist insbesondere ein Raum in dem Gebäude, in dem auch die Spielbank betrieben wird. Andere deutsche Städte hätten mit vergleichbaren Einrichtungen positive Erfahrungen gemacht. "Wir wollen das zunächst für ein Jahr erproben", so Schostok am Donnerstag. Das Sicherheitskonzept wird mit der Polizei, sozialen Einrichtungen und der City-Gemeinschaft abgestimmt.

Von Linda Tonn