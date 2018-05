Hannover

Sommer, Sonne, Hannover: Die HAZ hat einen Guide für den Sommer in Hannover entworfen. Hier erfahren Sie alle Tipps, wo und wie Sie den Sommer in Hannover am besten genießen können.

25 Dinge, die man im Sommer in Hannover machen kann

Alles auf einen Blick: Wer schnell Inspiration für den Sommer in Hannover braucht, klickt sich fix durch diese Galerie.

Zur Galerie Jeden Tag Schwimmbad und einmal um den Maschsee radeln? Langweilig! ZiSH hat die besten Ideen für die schönste Jahreszeit in Hannover.

Grillen in Hannover: Das müssen Sie beachten

Grillen ist Volkssport. Wer keinen Garten hat, dem bleibt als Grill-Location nur der Balkon oder die freie Natur. Doch wie ist das in Hannover geregelt? Darf man im Park und auf Balkonien einfach so grillen?

Zur Galerie Hunde frei laufen lassen, Grillfleisch brutzeln, Alkohol trinken und Fußball spielen: Nicht alles ist überall im Freien in Hannover erlaubt. Eine Übersicht über Dos and Don'ts.

Das sind die besten Beachbars in Hannover

Welche Beachbar der Region Hannover ist am schönsten? Die HAZ hat gefragt und Tausende Leser haben in der dazugehörigen Umfrage abgestimmt. Welche Location die meisten Stimmen holen konnte, erfahren Sie hier.

Zur Galerie Was gibt es Schöneres, als sich an einem warmen Sommertag bequem in Loungemöbeln zu räkeln, die Füße im Sand, den Blick in die Ferne schweifen lassen und einen kühlen Drink in der Hand haben. Eine Übersicht über die schönsten Beachbars.

Das sind die Konzerthighlights von Juli bis Dezember

Hier spielt die Musik Von Beth Ditto bis Frank Turner – in Hannover gibt es 2018 einige Konzerthighlights. Das sind die wichtigsten Events von Juli bis Ende des Jahres.

Die Top Ten der Eisdielen

Sommerliche Temperaturen lassen Schlangen vor den Eisdielen in Hannover länger werden. Doch wo gibt es das beste Eis? Die HAZ-Leser haben die beste Eisdiele Hannovers gewählt.

Zur Galerie Zum perfekten Sommer gehört auch das perfekte Eis. In Hannover gibt es zahlreiche Eisdielen, die um die Gunst der Kunden buhlen. Die HAZ-Leser haben gewählt: Das sind die besten Eisdielen in Hannover.

Das sind die Termine für den Feuerwerkswettbewerb

Renommierte Pyrotechniker aus aller Welt treten an fünf Sommerabenden in den Herrenhäuser Gärten mit spektakulären Feuerwerks-Choreografien gegeneinander an. Die Show ziehen jedes Mal Tausende Besucher an. Das sind die Termine für die 28. Ausgabe des internationalen Wettbewerbs.

Das sind die schönsten Badeseen der Region

Die HAZ-Leser haben abgestimmt: Das sind die schönsten Badeseen in der Region Hannover.

Zur Galerie In unserer Umfrage haben wollten wir von unseren Lesern wissen, welcher der 23 Badeseen in der Region Hannover der Schönste ist. Hier gibt es das Ergebnis.

Welche Qualität hat das Wasser in den Badeseen?

In der Region gibt es 23 Badeseen, die vom Gesundheitsamt regelmäßig untersucht werden. 22 Badeseen haben die Experten in der höchsten Kategorie „ausgezeichnet“ einsortiert, lediglich der Silbersee in Langenhagen bekam die Note „gut“.

Eine Übersicht über die Freibäder in Hannover

Wer nicht darauf warten möchte, bis die Badeseen eine angenehme "Betriebstemperatur" haben, der springt ganz einfach im Freibad ins Wasser. Hier gibt es eine Übersicht zu den schönsten Freibädern in Hannover.

Das sind die schönsten Laufstrecken in Hannover

Viel Grün, viel Wasser und fast immer flach: Hannover gilt Läufern als kleines Paradies. Ihr sucht für eure nächste Joggingeinheit nach einer neuen Runde? In unserer Serie zu den HAZ-Gesundheitswochen stellen wir schöne Laufstrecken in Hannover vor. Hier geht’s zu unserer neuen Themenseite „Laufstrecken in Hannover“. Viel Spaß beim Testen.

Wohin bei Sonnenschein in Hannover?

Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

Zur Galerie Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

Wohin in Hannover bei schlechtem Wetter?

Der Himmel ist grau, der Wind pfeift und auch die Temperaturen laden nicht gerade zu Aktivitäten an der frischen Luft ein? Wir haben ein paar Tipps für Dinge gesammelt, die man auch bei Schietwetter in Hannover machen kann.

mbo