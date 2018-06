Hannover

Das ist ganz großes Kino. Spektakuläres Entertainment und zugleich große Kunst. Eine sogenannte Mapping-Show bildet das furiose Finale des Leserfestes zum 125. Madsack-Geburtstag. Zu atemraubenden Sound-Light-Effekten gibt es dabei von 22.30 Uhr an Videoprojektionen auf der riesigen Leinwand, mit der das Anzeiger-Hochhaus derzeit verhüllt ist. Dazu kommen artistische Einlagen von Tänzern, die an Seilen vor der Fassade hängen, eine eigene kleine Operette, Livemusik mit der Band Glasperlenspiel und ein Feuerwerk. Die Show, die das Team um Brendan Shelper von der Agentur battleROYAL kreiert hat, erinnert als abendliches Open-Air-Gesamtkunstwerk an das legendäre Flambee, das im Jahr 2000 bei der Expo Scharen von Besuchern faszinierte. Die etwa 30-minütige Mapping-Show erzählt in fünf Akten von Liebe und Heimat, von hannoverschen Geschichten und vom Wert der Freiheit.

Intro – Die Einleitung

Intro: Das Anzeiger-Hochhaus erwacht zum Leben. Quelle: HAZ

Es startet spektakulär: Auf der großen Leinwand erscheint die Fassade des Anzeiger-Hochhauses – das plötzlich zum Leben erwacht. Die Architektur scheint zu tanzen; die Fensterzeilen geraten in Bewegung. Silhouetten von Menschen erinnern daran, dass im 7. Stock einst ein Café untergebracht war, der Schriftzug „Disco“ erscheint als Reminiszenz an den legendären Club Rotation, der hier einst sein Domizil hatte. Dann ein Sprung aus der Geschichte in die Gegenwart: Stilisierte Datenströme illustrieren die Digitalisierung, ein pulsierendes Herz verkörpert das Motto des Madsack-Jubiläums: Herzschlag unserer Heimat.

1. Akt – Die Madsack-Story

1. Akt – Die Madsack-Story Quelle: HAZ

Historische Bilder erinnern an August Madsack, der 1893 den „Hannoverschen Anzeiger“ gründete, auch an sein Wirken in St. Petersburg und Riga. Ein an Seilen hängender Tänzer scheint die Fassade hinaufzulaufen, seine Füße scheinen das Rad der Geschichte anzutreiben. Ein Knalleffekt illustriert August Madsacks Ankunft in Hannover. Papierfetzen fliegen durch die Luft, weitere Tänzer hinterlassen mit Fußabdrücken Druckerschwärze auf einer Papierrolle, dazu erklingt „Paint it Black“ von den Rolling Stones in einem klassischen Arrangement. HAZ-Titel illustrieren die Entwicklung Madsacks zu einem der führenden modernen Medienunternehmen in Deutschland.

2. Akt – Eine Liebesgeschichte

2. Akt – Eine Liebesgeschichte Quelle: HAZ

Es geht um die wahre Geschichte von Liane und Christian Korbach (siehe rechts). Sie betrieb einen Kiosk am Herrenhäuser Markt, er kaufte dort Cola – und beide fanden zueinander. Künstlerische Freiheit: In der Mapping-Show tritt ein Nebenbuhler auf, den es im Wirklichkeit nicht gab. Das ganze ist inszeniert im Stil einer kleinen Operette: Sänger singen von Balkonen, visuell schwebt der Kiosk an einem Heißluftballon in den Himmel der Liebe.

3. Akt –Eine Symphonie der Gegenwart

3. Akt – Symphonie der Gegenwart Quelle: HAZ

Es wird poppig – und es geht um das agile Lebensgefühl des quirligen Hannover. Rapper Spax feiert mit einer musikalischen Freestyle-Einlage die Dynamik des Augenblicks. Dazu schaffen Tänzer vom GOP Impressionen von Vielfalt und Geschwindigkeit. Bilder und Grafiken inszenieren das Lebensgefühl in einer lebendigen, modernen Großstadt.

4. Akt – Freiheit

4. Akt – Freiheit Quelle: HAZ

Buchstaben eines Gedichtes von Karl Kraus zum Thema Freiheit fallen in sich zusammen. Meinungs- und Pressefreiheit sind ständig in Gefahr. Während das Junge Vokalensemble Hannover „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen singt, erstehen die Worte aus den Trümmern wieder neu. Freiheit ist unkaputtbar, solange es Menschen gibt, die für sie ihre Stimme erheben – eine Inszenierung, die nachdenklich stimmt und zugleich sehr berührend ist.

5. Akt – Konzert

Jetzt wird gefeiert. Das Duo Glasperlenspiel singt zum Finale live seinen Hit „Geiles Leben“ – eines der bestgelauntesten Trennungslieder der jüngeren Deutschpop-Geschichte. Auf der Leinwand erscheinen mit grafischen Effekten verfremdete Bilder der Musiker, dazu gibt es eine eindrucksvolle Lichtshow.

Outro – Der Abschluss

Zum Ausklang gibt es eine aufwendige Licht- und Videoshow mit einem eigens komponierten Soundtrack. Beim Feuerwerk kommen alle Beteiligten noch einmal auf die Bühne. Die Lichtstrahlen erhellen den Himmel auch anschließend noch – ein visueller Nachklang, der über das zu Ende gegangene Fest hinaus wirkt.

Der Australier Brendan Shelper ist kreativer Kopf der Multimedia-Show, die den Höhepunkt der Madsack-Geburtstagsparty am Sonnabend darstellen wird. Quelle: Schaarschmidt

Lesen Sie hier ein Interview mit Brendan Shelper.

Von red