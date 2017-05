Hannover. Unter den Wissenschaftlern finden sich Spitzenforscher wie der Physiker Karsten Danzmann, ausgezeichnet für seine Arbeiten zu Gravitationswellen, und der Mediziner Prof. Axel Haverich, bekannt durch seine Forschungen über regenerative Medizin ("Rebirth"-Projekt). Organisiert hat das Wissenschaftsfestival mit dem Namen "Flux" die Volkswagenstiftung zusammen mit dem Niedersächsischen Wissenschaftsministerium. "Das ist hier keine Leistungsschau der Wissenschaften, sondern Forscher und Publikum sollen in einen Dialog treten", sagt der Generalsekretär der Stiftung, Wilhelm Krull.

Beim niedersächsischen Forschungstag "Flux" zeigen Wissenschaftler ihre aktuellen Forschungsprojekte. Zur Bildergalerie

Viele Familien haben den Weg nach Herrenhausen gefunden. "Physik und Chemie sind meine Lieblingsfächer", sagt der 15-jährige Bjarne, der mit seinem Vater gekommen ist. Am Stand des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik steckt er sich gleich einen dargebotenen Erdnussflip in den Mund, der aber in diesem Fall aus Algen und Maismehl besteht."Wir forschen nach alternativen Proteinquellen", sagt Lebensmittelforscher Clemens Hollah. Algen scheinen nicht nur gesund zu sein, sondern auch zu schmecken. "Besser als die normalen Flips", sagt Bjarne.

Am Stand des Instituts für Technische Chemie der Leibniz Uni zeigt Forscherin Janina Bahnemann, was mit einem 3-D-Drucker alles angestellt werden kann. "Zahnersatz aus dem Drucker ist in den USA schon verbreitet. Auch Herzklappen können wir schon herstellen", sagt sie. In der Zukunft dürften sogar künstliche Herzen aus dem Drucker kommen.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung dürfte der Vortrag von Physiker Danzmann sein. Im großen Auditorium des Schlosses erzählt er im Plauderton über schwierige Themen wie Gravitationswellen, Schwarze Löcher und die Relativität von Raum und Zeit. Der Ausfall der Tonanlage bringt ihn nicht aus dem Konzept. Die Geräusche von kollidierenden Schwarzen Löchern, mit denen sein Powerpoint-Vortrag eigentlich unterlegt war, ahmt Danzmann mit dem Mund nach.

"Uuuuuuiit, so klingt das", sagt er. Später haben Zuhörer die Gelegenheit, Danzmann in lockerer Runde bei einem Kaffee weitere Fragen zu stellen. "Wenn Zeit und Raum relativ sind, wie können Wissenschaftler dann sagen, dass das Universum etwa 13,8 Milliarden Jahre alt ist?", fragt die 16-jährige Jette. Danzmann erwidert, dass die Zahl nur für uns und unseren Standpunkt im Universum gilt. "Wer sich woanders befindet, kommt auf eine andere Zahl", sagt der Physiker. Jette ist mit der Antwort zufrieden. Nach dem Abitur wolle sie unbedingt Physik studieren, sagt sie.