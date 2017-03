Hannover. Verkehrschaos in Hannovers Norden: Nach mehreren Unfällen kommt es am Mittwoch im Raum Hannover zu langen Staus. Am späten Vormittag krachten ersten Informationen der Polizei zufolge drei Autos und ein Lkw auf der Autobahn 352 in Richtung Hannover-Nord ineinander. Ein Stau vor dem Zubringer auf der A7 nach Hamburg war die Folge. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein.

Auf der A2 hatte es in der Nacht zu Mittwoch bereits einen weiteren schweren Unfall in Richtung Dortmund gegeben. Ein Sattelzug war auf einen Sicherungsanhänger aufgefahren und danach in die Mittelschutzplanke gekracht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall in Folge einer anderen Kollision am Dienstagnachmittag. Ein Lkw war aus unbekannter Ursache zwischen der Abfahrt Langenhagen und dem Dreieck Hannover-West in den Graben gefahren. Diese Stelle wurde durch einen Anhänger abgesichert. Mit diesem kollidierte dann in der Nacht gegen 1.40 Uhr der Lkw.

Der 41-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Sattelzug entstand laut polizeilichen Schätzungen ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro. Auch der Sicherungsanhänger und der andere noch davor stehende Unfall-Lkw wurden beschädigt. Hier schätzt die Polizei, dass eine Schadenshöhe von etwa 40.000 Euro entstanden ist.

Stau auch auf Ausweichstrecken

Die A2 war in Folge des Unfalls in Richtung Dortmund mehrere Stunden voll gesperrt. Am Vormittag wurde die Fahrbahn teilweise geräumt. Für die Erneuerung der Leitplanke blieb der linke Fahrstreifen aber zunächst gesperrt.

Der Verkehr staut sich mehrere Kilometer weit. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch die Ausweichrouten waren zeitweise hoffnungslos verstopft. Eine empfohlene Umleitung gibt es nicht.

Am Morgen ereignete sich auf der Gegenfahrbahn zudem ein weiterer Unfall. Auf der A2 in Richtung Hannover wurde demzufolge zwischen Wunstorf-Luthe und Hannover-Langenhagen der linke Fahrstreifen gesperrt. Auch hier staute sich der Verkehr kilometerweit.

ewo