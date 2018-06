Hannovers Hells Angels-Chef Frank Hanebuth hat am Freitagabend im Steintor eine neue Kneipe eröffnet. Die „Biker’s Bar“ soll ein Anlaufpunkt in der Scholvinstraße für alle Motorradfreunde sein. Die eröffnung markiert gleichzeitig die Rückkehr des Höllenengels in Hannover Rotlichtbezirk.