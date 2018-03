Roter Punkt: Die HAZ nimmt Sie heute mit

Hannover. Der Rote Punkt war vor 49 Jahren in Hannover eine spontane Mitfahrbörse, als es das Wort dafür noch gar nicht gab. Und für viele Hannoveraner war es ein Erlebnis von spontaner Solidarität – damals beim Üstra-Boykott aus Protest gegen die Fahrpreiserhöhungen.

Die Zeiten haben sich seither geändert, aber der Rote Punkt steht immer noch für Selbsthilfe – nur geht es heute um einen Streik bei der Üstra. HAZ-Volontär Mario Moers macht sich morgen mit dem HAZ-Mobil, einem Hybrid-A3 von Audi, auf den Weg, um Menschen zu helfen, die eine Mitfahrgelegenheit suchen. Mit dabei hat er – natürlich – einen Roten Punkt aus der HAZ.

Hier können Sie den Roten Punkt runterladen (pdf., 2,33 MB).

Doch die meisten Mitfahrgelegenheiten lassen sich heutzutage schneller und einfacher ohne Papier und Schere organisieren – per Facebook. Am Mittwoch haben bereits mehr als 300 Leser das Angebot der HAZ wahrgenommen. Und auch Sie können h noch mitmachen: Besuchen Sie dort einfach die HAZ.de-Mitfahrzentrale zum Streik bei der Üstra. Sie haben in Ihrem Auto noch Plätze frei und können daher jemanden mitnehmen? Posten Sie Ihre ungefähre Route an diesem Tag und bieten Sie sich als „Streiktaxi“ an.

Andersherum: Sie wissen nicht, wie Sie am Streiktag zur Arbeit oder einem anderen Termin durch die Stadt kommen sollen? Posten Sie Start- und Zielpunkt Ihrer Fahrt – und vielleicht findet sich bei uns auch am Mittag oder Nachmittag noch ein Autobesitzer, der Sie auf Ihrem Weg ein Stückchen mitnehmen kann.

Auch per Twitter können Sie sich vernetzen – mithilfe der Hashtags #roterpunkt oder #twitfahr­zentrale. Die Teilnahme erfolgt für Fahrer und Mitfahrer stets auf eigene Gefahr.

Streik-Erlebnisse Wie kommen Sie durch den Streiktag? Haben Sie etwas Ungewöhnliches erlebt? Ärgert Sie der Streik oder haben Sie vielleicht selber an den Demonstrationen teilgenommen? Wir wollen Ihre Geschichte vom Streiktag hören. Schreiben Sie uns: auf Facebook, per E-Mail an online@haz.de oder auf Twitter mit dem Hashtag #hannoverstreik.

Von Mario Moers