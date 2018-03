So lief die „Aktion Roter Punkt“ in Hannover

Der „Rote Punkt“ hat in Zeiten des Üstra-Streiks in Hannover an Aktualität nicht verloren: Viele HAZ-Leser organisierten sich in einer HAZ-Facebook-Gruppe Mitfahrgelegenheiten – und HAZ-Volontär Mario Moers war auf den Straßen unterwegs, um Fahrgäste einzusammeln.