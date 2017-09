Südschnellweg ab Montag nur einspurig

Hannover. Die Fahrbahn wird bis zum 22. Oktober auf diesem Abschnitt saniert. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Stadt erwartet dennoch erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Am 29. September, 9.30 Uhr, wird eine weitere Baustelle eingerichtet: Dann wird die Fahrbahn zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Brücke über die Hildesheimer Straße erneuert, der Südschnellweg dafür in Richtung Westen gesperrt. Außerdem ist der Schnellweg wegen der Arbeiten in der Gegenrichtung nur einspurig nutzbar. Eine Umleitung über Messeschnellweg, Garkenburgstraße und Hildesheimer Straße wird ausgeschildert. Beide Baustellen zusammen dürften für erhebliche Staus in Hannover sorgen.

sbü