Hannover. Wegen der Sanierungen wird die marode Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße auch an diesem Wochenende gesperrt. Autofahrer können die Brücke vom Sonnabend, 18 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, nicht befahren. Grund dafür sind Betonarbeiten, bei denen Erschütterungen durch Autos vermieden werden müssen. Damit sich der Verkehr jedoch nicht kilometerweit staut, hat die Stadt bereits bei der letzten Sperrung am vergangenen Wochenende die Ampelphasen an der Kreuzung unter der Brücke geändert. Autofahrer, die vor der Brücke abfahren, haben deutlich länger grünes Licht gesehen als an den Wochenenden zuvor. Auch dieses Mal wird die Stadt voraussichtlich diese Schaltung einrichten.

Die Sperrungen kommen derzeit im Wochentakt. Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht: Am kommenden Wochenende, so teilt es die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit, bleibt die Brücke ausnahmsweise für den Verkehr geöffnet. Die nächste Totalsperrung soll es voraussichtlich erst wieder am Sonnabend, 26. November, geben.

isc