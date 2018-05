Hannover

Bahnreisende müssen derzeit im Nah- und Fernverkehr rund um Hannover Behinderungen in Kauf nehmen. Wegen eines Polizeieinsatzes können Züge und S-Bahnen derzeit nicht über den Bismarck-Bahnhof fahren. Die Station ist voll gesperrt, nachdem sich am Nachmittag gegen 14. 30 Uhr eine Frau vor einen einfahrenden Metronom gestürzt und sich das Leben genommen hatte. Die Ermittlungen dauern noch an.

Der Fernverkehr wird nach Angaben der Deutschen Bahn über Lehrte und Hildesheim umgeleitet. Härter trifft es die Pendler, die auf die S-Bahn gesetzt hatten. Die Bahn hat derzeit Schwierigkeiten, Busse für den Ersatzverkehr zu bekommen. Die Fahrzeuge seien zwar bestellt, man habe bislang aber noch keine einzige Zusage erhalten. „Wir raten den S-Bahn-Nutzern, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Einer ersten Prognose zufolge dauert die Sperrung bis gegen 17 Uhr.

Von tm