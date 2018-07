Hannover

Bei Arbeiten auf dem Gelände der Südstadtschule wurde am Freitagvormittag ein Bauarbeiter zwischen einer Betonplatte und einer Containerwand eingeklemmt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 11.20 Uhr war bei Fassadensanierungsarbeiten an der Böhmerstraße eine große Betonplatte beim Verladen in einen Schuttcontainer umgestürzt. Der Mitarbeiter einer Baufirma wurde dazwischen eingeklemmt. Während der Schulhausmeister die Feuerwehr verständigte, brachten die Kollegen des Eingeklemmten einen Teleskop-Gabelstapler in Stellung um die Platte anzuheben. Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Unfallopfer schnell befreit werden. Er wurde vor Ort versorgt und in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von man