Hannover bekommt eine neue Eisdiele. Amorino, eine weltweite Eiscafé-Kette, eröffnet im Herbst 2018 eine Filiale in der Ernst-August-Galerie. Die Besonderheit: Anstatt Kugeln bekommen die Kunden Eis in Form von kunstvoll geformten Rosenblättern in ihren Waffeln serviert.