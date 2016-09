Hannover. Eins war von Anfang an klar: Alles konnte man nicht sehen. Der Regionsentdeckertag hatte seinen früheren Namen Großraumentdeckertag nicht zu Unrecht – 46 Ausflugsziele bis in die letzten Winkel des großen Raums Region Hannover bedurften am Sonntag einer sorgsamen Auswahl. Auch in der Innenstadt trotzten Tausende dem zeitweise regnerischen Wetter: Mehr als 100 Ständen und viel Musik und Aktion auf insgesamt acht Bühnen lockten zum Entdeckerfest zwischen Aegi, Kröpcke und Opernplatz.

