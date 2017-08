Hannover. Zu den Höhepunkten zählte neben Live-Musik mit Sweety-Glitter and the Sweethearts ein erster Einblick in die Show "Metropolitan", die vom 31. August an im GOP-Varieté zu sehen sein wird. Das Showteam vom Feuerwerk der Turnkunst legte eine Tanz-Show auf Stadtbahnsitzen hin, Anna Weirich funktionierte eine Haltestange zur Dance-Pole um. Dieser Appetithappen machte Lust auf mehr.

