Hannover. Zum 27. Mal messen sich international renommierte Pyrotechniker in diesem Jahr im Großen Garten in Hannover. Fünf Teams treten 2017 gegeneinander an. Zum Auftakt am Sonnabend ist das Team aus Spanien an der Reihe.

Die Shows ziehen regelmäßig Tausende Besucher an.

Der Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten zieht regelmäßig Tausende Besucher an. Hier einige Höhepunkte der letzten Jahre.

Das sind die nächsten Termine:

10. Juni 2017: Team Österreich

19. August 2017: Team England

2. September 2017: Team Polen

16. September 2017: Team USA

Für Zehntausende Zuschauer sind die Shows ein besonderer Höhepunkt im Sommerprogramm. Viele nutzen das Spektakel auch für ein gemeinsames Picknick oder Grillen und beobachten die Shows außerhalb des Großen Gartens.

