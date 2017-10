Das ist am Reformationstag in Hannover los

Pilgern am Montag

Schon am Montag gibt es einen dreistündigen Pilgerweg mit Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann unter dem Thema „Reformare“ durch die Stadt. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Andacht in der Marktkirche.

Mitsingkonzert in Döhren

Geistliche Volkslieder präsentiert Sänger Fritz Baltruweit am Montag bei einer musikalischen Reise in die Lutherzeit: Das Mitsingkonzert beginnt um 19 Uhr in der Auferstehungskirche, Helmstedter Straße, in Döhren.

Gottesdienst in der Marktkirche

Unter dem Motto „In aller Freiheit“ steht der Gottesdienst mit Landesbischof Ralf Meister am Reformationstag, 31. Oktober, um 16 Uhr in der Marktkirche.

Ökumenischer Gottesdienst

Einen Ökumenischen Gottesdienst gibt es am Reformationstag, 17 Uhr, in der St.-Thomas-Kirche, Wallensteinstraße 32. Dort beginnt ein Pilgerzug mit Lichtern zur katholischen St.-Augustinus-Kirche.

Luther-Eiche wird gepflanzt

Eine Luther-Eiche wird auf dem Kirchplatz beim Gottesdienst um 11 Uhr in der Andreaskirche, Beneckeallee 2, gepflanzt.

Predigt mit Slam-Poetry

Um Slam-Poetry und Predigt geht es in der Reihe „Kanzel Macht Worte!“ von 17 Uhr an in der Melanchthonkirche in der Menschingstraße.

Gospelkonzert in der Dreifaltigkeitskirche

Gospelmusik gibt es beim Festgottesdienst mit Abendmahl in der Dreifaltigkeitsgemeinde an der Friesenstraße um 18 Uhr.

Ausstellung und Gottesdienst

Um „Luthers Bibel und ihre Erben“ geht es im Gottesdienst um 10 Uhr in der Michaeliskirche in der Stammestraße, mit dem auch die Ausstellung zu Bibeln aus fünf Jahrhunderten ausklingt.

Luther-Fest in Vahrenwald

Der Evangelische Treffpunkt, Vahrenwalder Straße 109, lädt von 12 Uhr an zum „Luther-Fest“.

Luthers Lieder in der Gethsemanekirche

Luther als Lieddichter steht beim Gottesdienst um 18 Uhr in der Gethsemanekirche in der Hebbelstraße im Mittelpunkt; es singen Susanne Kruse (Sopran) und Burkhard Hiemsch (Bass).

Gottesdienst mit Abendmahl und Vokalensemble

Einen Gottesdienst mit Abendmahl gibt es um 19 Uhr in der Jakobikirche am Kleinen Hillen. Dabei singt das Vokalensemble unter der Leitung von Uwe Rehling.