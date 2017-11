Test: Lohnt sich in Hannover ein Lastenfahrrad?

Hannover. Familie Huhndorf in Hainholz lässt ihr Auto für einen Monat auf dem Parkplatz der Madsack Mediengruppe in Bemerode stehen und hat dafür ein Lastenrad in Empfang genommen.

Die Aktion ist Teil des Gemeinschaftsprojektes ÜberMorgen von Sparkasse Hannover und HAZ. Lastenfahrräder gelten als wirksames Mittel gegen die Autoflut in den Städten und die damit verbundenen Lärm-, Luftverschmutzungs- und Platznöte. In Kopenhagen hat inzwischen jede vierte Familie ein Lastenrad in der Garage stehen, Tendenz stark steigend. In Deutschland dagegen gehören die Gefährte immer noch nicht zum Alltagsbild in den Städten, obwohl sie mit Projekten wie etwa den Leihfahrrädern „Hannah“ in der Region Hannover gefördert und beworben werden.

Swantje Michaelsen leitet die Geschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs in Hannover. Mit ihrem Mann und drei Kindern verzichtet sie auf ein eigenes Auto. Von ihr kommen Tipps aus eigener Erfahrung für ein Familienleben mit dem Lastenrad. Zur Bildergalerie

Als die HAZ eine Testfamilie für das Projekt „Auto gegen Fahrrad“ suchte, hat sich Familie Huhndorf sofort beworben. Über ihre Erfahrungen und Erlebnisse im autolosen November werden die Huhndorfs Tagebuch führen. Die Beiträge und einen Bericht darüber, was die Familie zu ihrer Entscheidung bewogen hat, lesen Sie hier auf Hannovers neuer Ideen- und Diskussionsplattform "ÜberMorgen".