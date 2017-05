Tierschützer protestieren gegen Schlachthäuser

Hannover. "Wir wollen, dass alle Schlachthäuser auf der Welt geschlossen werden", sagt Manuel Wetzig, Organisator der Demo und Mitarbeiter des Tierschutzvereins Ariwa (Animal Rights Watch). Das sei zwar eine utopische Forderung, aber immerhin formierten sich in den kommenden Tagen Tierschützer in rund 30 Städten, um gegen Fleischkonsum zu protestieren. Hannover sei zum ersten Mal auch dabei.

Der Demonstrationszug marschiert zunächst vom Kröpcke Richtung Marienstraße, um dort vor einem Pelzgeschäft dem Unmut freien Lauf zu lassen. Später gibt es weitere Kundgebungen vor dem Fischgeschäft Nordsee und einer Filiale der Burgerkette McDonalds.

Rund 150 Tierschutzaktivisten ziehen am Sonnabend durch Hannovers City und demonstrieren für eine vegane Lebensweise und die Schließung aller Schlachthäuser. Zur Bildergalerie

"Ich mache mir schon meine Gedanken, was ich so esse", sagt die 21-jährige Leonie, die zwar nicht zum engen Kreis der Aktivisten gehört, aber die Demonstration begleitet. Vor einer veganen Ernährung ohne jegliche tierische Produkte schreckt sie noch zurück. "Ich esse zwar kein Fleisch, aber noch viele Milchprodukte", sagt sie. Die 21-jährige Katarina meint, dass es nicht einfach sei, herauszufinden, ob in einem Lebensmittel tierische Produkte enthalten sind. "Man muss schon genau die Etiketten studieren", sagt sie.

Die 20-jährige Jasmin hat in Restaurants die Erfahrung gemacht, dass Kellner komisch guckten, wenn sie auf Inhaltsstoffe in Speisen angesprochen werden. "Ich sage dann, ich sei Allergiker. Das beruhigt meistens", erzählt sie. In Hannover gebe es genügend Restaurants und Imbisse, die veganes Essen anböten, besonders in Linden und der Nordstadt.