Tipps, Termine, Themen: Das ist heute in Hannover los

Die wichtigsten Themen in Hannover heute:

Untersuchungsausschuss zur Vergabe-Affäre tagt

Heute tagt erneut der Untersuchungsausschuss des niedersächsischen Landtags zur Vergabe-Affäre. Der Ausschuss soll sich mit einer Reihe strittiger Auftragsvergaben beschäftigen. Als Zeugen werden unter anderem der ehemalige Staatssekretär Michael Rüter und die Regierungssprecherin Anke Pörksen gehört. Auch der Inhaber einer Agentur und der ehemalige Sprecher von Wirtschaftsminister Olaf Lies sollen gehört werden.

Trittin und Verlinden auf dem Kröpcke

Zum Ende des Wahlkampfs treten am heutigen Freitag, 22. September, noch einmal prominente Grünen-Politiker in Hannover auf. Die Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden und der niedersächsische Spitzenkandidat Jürgen Trittin halten ab 16 Uhr auf dem Kröpcke ihre Reden. Die Veranstaltung dauert zwei Stunden. Am Sonnabend, 23. September, tourt Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt durch Lindens Kneipen. Dort wird sie von 21 bis 22 Uhr unterwegs sei

Drachenfest auf dem Kronsberg

Drei Tage lang heißt es beim großen Drachenfest am Kronsberg wieder „Hannover hebt ab“. Start ist am Freitag gegen 15 Uhr auf der Allmendefläche am Rand der Wohnbebauung.

Das Oktoberfest beginn

„O’zapft is!“: Heute ab 14 Uhr hat Hannover wieder sein Oktoberfest auf dem Schützenplatz. 32 Fahrgeschäfte locken, dazu gibt es insgesamt 70 Zelte und Imbissbetriebe. Spektakulär soll der Be­such des Event-Towers sein, 30 Meter hoch umfasst er neun Stockwerke. Alles zum Oktoberfest lesen Sie hier.

Hannover 96 vor dem Köln-Spiel

Die "Roten" bereiten sich auf das Spiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag vor. Trainiert wird heute und morgen allerdings nicht öffentlich. Einen Grund zu Feiern gibt es heute für Hannovers Pokalheld Jörg Sievers: Er wird 52 Jahre alt.

Heute ist Herbstanfang

Der Sommer ist vorbei - heute beginnt der Herbst. Pünktlich zu diesem Termin werfen wir einen Blick zurück auf die vergangen warme Jahreszeit. Lesen Sie hier mehr zum Thema.

Terry Hoax umsonst im Plattenladen

Mit der neuen Platte von Terry Hoax ist es wie verhext: Zum zweiten Mal musste die Veröffentlichung von „Thrill“ verschoben werden. Neuer erscheinungstag des insgesamt neunten Albums ist der 13. Oktober. Den Auftritt im Plattenladen 25 Music an der Lister Meile wollte die Band um Sänger Oli Perau (Bild, mit Bassist Kai Schiering) dennoch nicht ein zweites Mal verschieben. Also spielt Terry Hoax am heutigen Freitag um 18 Uhr zwischen den Plattenregalen auf. Eine Stunde zuvor steht die Band The Esprits auf der 25-Bühne.

Megadeal endet Montag

Bis Montag können interessierte Leser noch ihr Gebot für Angebote auf der neuen HAZ-Auktionsplattform Megadeal abgeben. Unter www.haz-megadeal.de werden vor allem Produkte aus der Region Hannover zur digitalen Versteigerung angeboten – von der Bruchmeister-Stadtführung auf Segways bis zu GOP-Gutscheinen für die Familie. Es gibt aber auch Weber-Gasgrills, Armbanduhren und Mitgliedschaften im Fitnessstudio. Besonders beliebt ist derzeit ein Motorroller mit Vier-Takt-Motor von einem Händler aus Langenhagen. Die Anfangsgebote bei der Auktion entsprechen generell etwa der Hälfte des Ladenpreises.

Das Prinzip der digitalen Versteigerung folgt den bekannten Auktionsabläufen. Registrierte Bieter können für angebotene Artikel Gebote abgeben. Wenn man am Ende der Auktion der Höchstbietende ist, erhält man den Zuschlag. Die Artikel werden per Banküberweisung bezahlt. Sämtliche Auktionen enden am Montag in der Zeit zwischen 15 und 22 Uhr.

Verkehr, Wetter und Co. - Gut zu wissen:

Das Wetter heute und in den kommenden Tagen:

Der goldene Herbst lässt noch auf sich warten. Am Sonnabend soll zwar zeitweise die Sonne scheinen, aber für Sonntag erwarten die Meteorologen viele Wolken und mit maximal 16 Grad einen recht kühlen Tag, möglicherweise kann es auch regnen. In der kommenden Woche könnte es dann sowohl mit dem Sonnenschein als auch mit den Temperaturen nach und nach wieder aufwärts gehen. Allerdings gibt es ein unkalkulierbares Risiko: den Hochnebel. Die Meteorologen können nicht berechnen, ob es die Sonne schafft, diesen Dunst aufzulösen oder nicht, deshalb machen sie in dieser Jahreszeit, wie sie selbst sagen, häufig „Nebellotto“, also eher ein Ratespiel, ob der Tag diesig bleibt oder sonnig wird.

Hier wird heute geblitzt

Polizei und Region Hannover haben für Freitag den 22. September keine Schwerpunktkontrollen bekannt gegeben. Aber natürlich kann es jederzeit unangekündigte Geschwindigkeitsmessungen geben.

Die Wochenmärkte heute in Hannover

8 bis 13 Uhr: Fiedelerplatz (Döhren), Stephansplatz (Südstadt), Klopstockstr. (List), Hogrefestr. (Stöcken), Kleiner Hillen (Kirchrode), Bauernmarkt.

14 bis 18 Uhr: Bussestr. (Buchholz), Davenstedter Markt (Davenstedt), Roderbruchmarkt (Roderbruch), Einkaufspark Klein-Buchholz (Sutelstr. 8, Bothfeld), Bauernmarkt; Ernst-August-Platz (Hauptbahnhof, Mitte), Bauernmarkt.

Apotheken-Notdienste in Hannover:

Freitag, 8.30 Uhr, bis Sonnabend, 8.30 Uhr:

Löns-Apotheke, Lister Meile 64 (List), Tel. 66 26 86.

Eulen-Apotheke, Thie 1 (Bemerode), Tel. 9 50 71 11.

Abelmann-Apotheke im Timon-Carrée, Hildesheimer Str. 267 (Döhren), Tel. 30 03 55 70.

Altstadt-Apotheke, Schmiedestr. 18 (Mitte), Tel. 32 22 11.

Bewegende Nacht

„Im Herzen der Gewalt“ lautet der Titel des autobiografischen Romans des Pariser Autors Édouard Louis über eine dramatische Nacht. Es beginnt mit einer Romanze zwischen dem Ich-Erzähler und dem jungen Immigranten Rena. Die beiden gehen in Édouards Wohnung, in der ein kleiner Flirt zu einer schlimmen Situation führt. Die Lesung im Literarischen Salon (Königsworther Platz 1) beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 10, ermäßigt 6 Euro.

Die Wahrheit im Wein

Die komische Oper „Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti ist ein kurzweiliger Opernspaß. Nemorino ist verliebt in die schöne Adina und lässt sich einen vermeintlichen Liebestrank andrehen, mit der er die Frau für sich gewinnen will: Der Wein löst ihm die Zunge, weitere Damen interessieren sich für ihn und seine Angebetete wird eifersüchtig. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Opernhaus (Opernplatz 1), die Karten kosten 23 bis 58 Euro.

Bertolt-Brecht-Abend

Alix Dudel, die Grande Dame des deutschen Chansons, kommt für einen Bertolt-Brecht-Abend nach Hannover und präsentiert Vertonungen von Hanns Eisler, Paul Dessau und Kurt Weill, die Sebastian Albert auf der Gitarre zum Klingen bringt. Die Besucher erleben zwei Künstler, die Brecht auf eigene Weise zu

Wort kommen lassen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im TAK

(Küchengarten 3–5), der Eintritt kostet 25, ermäßigt 11,50 Euro.

Und außerdem:

Oper

19.30 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) Der Liebestrank, Oper von Gaetano Donizetti.

Theater

17.30 Uhr: Conti-Hochhaus (Königsworther Platz 1) Dorthin, wo Milch und Honig fließen.

19.30 Uhr: Ballhof Zwei (Knochenhauerstr. 28) Bis hierher lief’s noch ganz gut.

20 Uhr: Theater in der List (Spichernstr. 13) Sonny Boys, von Neil Simon, Premiere.

20 Uhr: Commedia Futura Eisfabrik (Seilerstr. 15f) L(i)eben, Theater Fantazje.

20 Uhr: Uhu-Theater Südstadt (Böhmerstr. 8) Denis Fischer, Happy Birthday, Herr Presley.

20 Uhr: Theater an der Glocksee (Glockseestr. 35) Der Bau oder Die Gründung des Fight Club Dachs, nach Franz Kafka.

20 Uhr: Lutherkirche (An der Lutherkirche 12) Über Glauben und Unglauben, deutsch-polnische Musiktheaterproduktion.

20.15 Uhr: Bürgerschule Stadtteilzentrum Nordstadt (Klaus-Müller-Kilian-Weg 2) Die Unvermeidlichen, Drama.

20.15 Uhr: Neues Theater (Georgstr. 54) Gänsehaut, Comedy-Thriller von Peter Colley.

Varieté, Kabarett

15.30 und 20 Uhr Uhr: Waterlooplatz, Circus Roncalli.

18.30 und 21.30 Uhr: GOP (Georgstr. 36) Metropolitan.

20 Uhr: Hinterbühne (Hildesheimer Str. 39a) Hans Gerzlich, Kabarett.

20 Uhr: Leibniz Theater (Kommandanturstr. 7) Olaf Bossi, Harmoniesüchtig.

20 Uhr: Marlene (Prinzenstr. 10) Die Bösen Schwestern, Best Of, Comedy.

20 Uhr: Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde (Eichenfeldstr. 12) Projekt-Männerchor des Kreis-Chorverbandes Hannover.

Konzerte

16 Uhr: Theatermuseum (Prinzenstr. 9) Bergamasca, Konzert des Blockflötenensembles.

20 Uhr: Congress Centrum (Theodor-Heuss-Platz 1–3) Rolando Villazón, Liederabend.

20 Uhr: C. Bechstein Centrum (König-str. 50A) Jazz by Bechstein, Gesang, Klavier.

Jazz, Rock, Pop

17 Uhr: 25 Music (Lister Meile 25) The Esprits.

19 Uhr: Musikzentrum (Emil-Meyer-Str. 28) Local Heroes 2017, Semifinale II.

19.30 Uhr: Atelier Myller (Goebenstr. 4) Riders Connection, Reggae, Soul, Blues, Folk.

20 Uhr: Faust, Warenannahme (Zur Bettfedernfabrik 3) Jazz’n’Poetry, Jazz-Slam.

20 Uhr: Faust, 60er-Jahre-Halle (Zur Bettfedernfabrik 3) Die Kassierer, Punkrock.

20 Uhr: Wettberger Kulturgemeinschaft Katakombe (An der Kirche 25) Trio Coppo.

20 Uhr: TAK – Die Kabarett-Bühne (Am Küchengarten 3–5) Alix Dudel.

20.30 Uhr: Jazz-Club Hannover (Am Lindener Berge 38) Nils Wülker, ausverkauft.

21 Uhr: Strangriede Stage (Engelbosteler Damm 106) Athur Ebeling, Blues.

21 Uhr: Heartbreak Hotel (Reuterstr. 5) C. C. Rider, Elvis-Show.

Party

20 Uhr: Bronco’s (Schwarzer Bär 7) Get Schwifty, mit Q-Tip & Hauke.

21 Uhr: Schwule Sau (Schaufelder Str. 30a) Queer Bar Hopping Divas.

22 Uhr: Cumberland (Prinzenstr. 9) Calamari Moon.

23 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Strobelite Honey, Oldschool Rap.

23 Uhr: Weidendamm Klub (Weidendamm 8) Felix Kröcher at Weidendamm.

23 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstr. 7b) A 90s Happening, Britpop und mehr.

23.59 Uhr: Faust, 60er-Jahre-Halle (Zur Bettfedernfabrik 3) Pump Up The Jam.

Vorträge, Lesungen

17–18.30 Uhr: Literaturhaus Hannover (Sophienstr. 2) Gemeinsam lesen.

19.30 Uhr: Künstlerhaus (Sophienstr. 2) Pablo Neruda, Sogar Chiles Steine kannten meine Dichterstimme, Lesung.

20 Uhr: Rudolf-Steiner-Haus (Brehmstr. 10) Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie, Vortrag (Teil II) über die Hintergründe von Goethes Märchen, Ref.: Heiner Kennerknecht.

20 Uhr: Literarischer Salon (Conti-Hochhaus, Königsworther Platz 1) Edouard Louis.

Veranstaltungen

9–10.15 Uhr: AWO Familienzentrum (Schweriner Str. 22) Musik-Minis, Eltern-Kind-Gruppe für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren.

9–10.30 Uhr: Kulturbüro Linden-Süd (Allerweg 7) Deutsch für Geflüchtete.

9.30–12 Uhr: Kulturtreff Hainholz (Voltmerstr. 36) Deutsch-Kurs A1 für Frauen.

10 Uhr: Freunde Andertens (Walter-Clemens-Platz 1) Spanisch, Eingangsstufe 2 A1.

10.30 Uhr: Ev. Familien-Bildungsstätte (Archivstr. 3) Babymassage.

10.30–12 Uhr: FZH Vahrenwald (Vahrenwalder Str. 92) Interkultureller Gesprächskreis.

13.30–16 Uhr: Nachbarschaftstreff List NordOst (Gottfried-Keller-Str. 1–3) Spiel- und Gesprächskreis.

14 Uhr: Schützenplatz Hannover (Waterloostr. 7) Oktoberfest.

14–18 Uhr: Ernst-August-Platz (Hauptbahnhof) Urban Gardening.

14.15–16 Uhr: Café Allerlei (Allerweg 7–9) Gitarrenkurs für Anfänger.

15–16 Uhr: FZH Döhren (An der Wollebahn 1) Aerobic, Yoga und Pilates.

15–18 Uhr: Wiesenfläche zwischen Sticksfeld und Feldbuschwende Drachenfest.

16 Uhr: Amerikaplatz, Picknick am Amerikaplatz, Nachbarschaftstreffen.

16 Uhr: Adventgemeinde Hannover-Mitte (Fischerstr. 19) Café Kostbar Fairtrade Woche, Micha Initiative, mit Abendprogramm.

16–17 Uhr: FZH Döhren (An der Wollebahn 1) Aerobic, Yoga und Pilates.

16–18 Uhr: Vahrenheider Initiativ Zentrum (Duantstr. 5a) Café Hallo, Betreuungs- und Entlastungsangebot für Demenzkranke.

16–18 Uhr: FZH Lister Turm (Walderseestr. 100) Inklusives musikalisches Ensemble.

16.30 Uhr: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität (Welfengarten 1) Segwaytour Leine-Ihme, durch den Georgengarten.

16.30–19 Uhr: Büro für internationale kirchliche Zusammenarbeit (Otto-Brenner-Str. 9) Ins Ausland – und sich sozial engagieren? Infotag.

17.15–19.15 Uhr: FZH Vahrenwald (Vahrenwalder Str. 92) Internationales Sprach-Café: englisch-deutsch.

17.30 Uhr: TSC Phoenix (Ikarusallee 5a) Tanzen für Paare, mit Tanzerfahrung.

18 Uhr: Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis (Rote Reihe 8) Krimifest Hannover: Spezial 1, StattReisen Hannover e. V., kriminelle Stadtspaziergänge.

19 Uhr: Cumberland (Prinzenstr. 9) You’ll never walk alone, Film und Gespräch.

19 Uhr: Neues Rathaus (Trammplatz 2) Segwaytour, Hannover-Stadt.

19 Uhr: Andersraum (Asternstr. 2) freitagsBar.

19–21.30 Uhr: AWO Kita Regenbogenschiff (Ibykusweg 3) Mondscheinbasar, AWO.

21 Uhr: Portal St.-Clemens-Kirche (Clemensstr.) Rendezvous mit der Geschichte, Spaziergang mit Nachtwächter Melchior.

21–22 Uhr: Großer Garten (Herrenhäuser Str. 4) Illumination des Großen Gartens.

