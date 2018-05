Besondere Gottesdienste zu Pfingsten

Ein Ökumenischer Open-Air-Gottesdienst auf dem Stephansplatz beginnt um 10.30 Uhr. Der Kunstgottesdienst mit Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann fängt um 11.15 Uhr im Sprengel Museum an.

Mertesacker trägt sich ins Goldene Buch ein

In Pattensen ist der aufgewachsen, bei Hannover 96 nahm seine Karriere Fahrt: Nun hängt Per Mertesacker die Fußballschuhe an den Nagel. Sein Abschiedsspiel ist 13. Oktober in der HDI-Arena. Heute trägt sich Mertesacker um 13 Uhr in das Goldene Buch der Stadt Hannover ein. Vielleicht auch eine gute Gelegenheit für Autogrammjäger, denn er wird auch nach dem Karriereende mit seiner Familie weiter in London leben.

Fahrt mit der "Roten 11"

Bis vor genau 60 Jahren konnte man mit der "Roten 11" von Hannover nach Hildesheim fahren: Am Pfingstmontag 1958 wurde die Linie eingestellt. Heute gibt es zwei Sonderfahrten mit der Straßenbahn – immerhin bis Sarstedt. Start ist an der Hildesheimer Straße 269 um 12 und um 14 Uhr. Eine Fahrt kostet 20 Euro.

Abschluss des Gartenfestivals

Pflanzen, Hängematten und alles rund um den Grill: Auch in diesem Jahr füllen mehr als 150 Auststeller beim Gartenfestival die Wiesen um den Leibniztempel im Georgengarten. Mit dem Motto „Grillen und chillen“ machen die Veranstalter auf einen Trend aufmerksam: „Viele Menschen verlagern ihr Leben nach draußen. Sie wollen ihre Freizeit in der Natur oder im Garten verbringen“, sagt Organisatorin Christine Koch. Da spielen eben Grillen und Chillen eine besondere Rolle. Es öffnet von 10 bis 19 Uhr (letzter Einlass um 18 Uhr). Der Eintritt kostet 11 Euro (Studenten 8 Euro, Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren einen Euro, Kinder unter zwölf haben freien Eintritt).

Drachenboot-Festival auf dem Maschsee

Letzte Gelegenheit: Zum 24. Drachenboot-Festival Hannover an Pfingsten starten rund 90 Fun-Teams und 40 Sport-Teams in unterschiedlichen Klassen auf dem Maschsee und kämpfen um Pokale. Neben den 3500 Sportlern werden an diesem langen Wochenende wieder zehntausende Zuschauer erwartet. Die Veranstaltung endet am Montag um 13 Uhr.

Piano-Duo bei den KunstFestSpielen

Das Piano-Duo GrauSchumacher ist zu Gast beim Tischgespräch der KunstFestSpiele im Spiegelzelt in Herrenhausen. Los geht es um 21 Uhr. Tickets inklusive Mahlzeit kosten 18 Euro.

Pop mit Dylyn im Lux

Kantiger Pop mit tiefsinnigen Texten: Am Pfingstmontag kommt die Musikerin Dylyn nach Hannover ins Lux. Beginn ist um 20 Uhr, Eintrittskarten kosten 18,10 Euro.

Dornröschen-Biergarten erwacht

Zu Pfingsten öffnen die Biergärten – und nach langer Pause startet auch der Dornröschen-Biergarten am Rande der Herrenhäuser Gärten wieder. Die Freiluftgaststätte an der Leine, In den Kämpen 54, öffnet am Pfingstmontag ab 12 Uhr. Zur Unterstützung rollt die Brauereigenossenschaft Nordstadt eigens mit einem mobilen Zapfstand an.

Tipps für den kleinen Geldbeutel

Wer nicht so viel Geld ausgeben will oder kann, findet in Hannover trotzdem einige Freizeitmöglichkeiten. Wir haben einige Tipps zusammengestellt.

