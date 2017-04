Kundgebung vor dem Neuen Rathaus

Kundgebung und Demokratiefest sind die bewährten zentralen Elemente, wenn der Deutsche Gewerkschafts Bund (DGB) den ersten Mai als Tag der Arbeit begeht. Das ist auch am Montag so. Um 9 Uhr beginnt am Freizeitheim Linden eine Auftaktkundgebung mit anschließendem Demonstrationszug zum Trammplatz vor dem Neuen Rathaus. Dort sind von 11 Uhr an bei der zentralen Kundgebung unter anderem DGB-Geschäftsführer Reiner Eifler, Oberbürgermeister Stefan Schostok und der Landesbezirksleiter der Gewerkschaft Verdi, Detlef Ahting, als Redner angekündigt. Das Motto der Maifeier lautet „Wir sind viele. Wir sind eins.“

Ab 12 Uhr gibt es auf der Masala-Bühne Musik von Ya Puso La Marrana, Nordakas und der Peace Development Crew.

Der Maibaumexpress fährt wieder

Es ist im Süden Hannovers inzwischen Tradition, dass am Maifeiertag historische Straßenbahnen zwischen Laatzen, Gleidingen und Sarstedt pendeln. Auch in diesem Jahr werden wieder zwei alte Züge aus der Geschichte der Üstra als "Maibaumexpress“ verkehren.

Faust-Fest auf der Wiese

Friede, Freude, Falafel. Wie jedes Jahr lädt das internationale Faust-Fest zum Entspannen auf dem Freigelände in Linden ein. Die Musik kommt unter anderem von Kalamata, Dreadnut Inc., I'm Not A Band, Radical Radio, Die Bilanz, Peace Development Crew, Yunus, Hound, Ego Super, Etelvina Zapata, Kofi Obonu und dem DGB-Chor Hannover. Für Kinderunterhaltung ist gesorgt. Ab 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Käfertreffen auf dem Messeparkplatz

Wenn etwas vor 34 Jahren als kleiner Ersatzteilemarkt in Altwarmbüchen begonnen und sich mittlerweile zur Großveranstaltung auf dem Messeparkplatz Ost in Hannover gemausert hat, kann man von einer Erfolgsstory sprechen. Die Rede ist vom Maikäfertreffen, das Fans der luftgekühlten Fahrzeuge am Maifeiertag zelebrieren.

Am Steintor wird gebaggert

Der letzte Tag des Beachvolleyballcups beginnt um 9 Uhr. Direkt am Steintor wird bei der 23. Auflage des Traditionsturniers wieder gebaggert, gepritscht und geschmettert.

"Hannover 96"-Renntag

Sportlicher Mittelpunkt des Renntages auf der Neuen Bult sind zwei Internationale Listenrennen, der „Große Preis von Rossmann“ und der „Große Preis Jungheinrich Gabelstapler“. Neben Aktionen mit Spielern und Trainern von Hannover 96 und den „Recken“ lockt das große Rossmann-Kinderland mit Riesenrutsche, Torschussanlage, Schminkinsel und Hüpfburg. Auch Rennpferdsimulator „Mister Ed“ steht wieder für Übungsritte zur Verfügung. Hannover 96 ist mit dem Mannschaftsbus und seinem Fanmobil vor Ort. Los geht's um 13 Uhr, das erste der voraussichtlich zehn Rennen startet um 13.30, das letzte gegen 18 Uhr.

Rummel auf dem Frühlingsfest

Noch bis zum 7. Mai ist auf dem Schützenplatz Frühlingsfest. Die Karussells drehen sich täglich von 14 bis 23 Uhr, am Wochenende sogar bis 24 Uhr.

A-cappella-Woche

Dass A-cappella-Musik mehr zu bieten hat als kleine Sängergruppen, die sich ohne Instrumente auf die Bühne stellen und ein bisschen „dum-di-dum“ machen, beweist in Hannover jedes Jahr aufs Neue die A-cappella Woche. Zum 17. Mal hat der Veranstalter Lauschkultur viele hochkarätige Künstler aus dem In- und Ausland verpflichtet: Vom 29. April bis zum 7. Mai treten fünfzehn Ensembles aus sieben Ländern auf und zeigen, dass mit der menschlichen Stimme alles möglich ist. Am Montag geht es um 20 Uhr in der Christuskirche los - das Konzert ist allerdings schon ausverkauft.

Öffnungszeiten, Fahrpläne, Müllabfuhr

Tipps für den kleinen Geldbeutel

