Hygge im Sprengel-Museum

Das Orchester im Treppenhaus startet eine neue Konzertreihe im Sprengel Museum Hannover. Am Sonnabend ist Entspannung (Das dänische Wort Hygge bedeutet Gemütlichkeit) angesagt. Besucher werden aufgefordert, ihren Lieblingsplatz einfach mitzubringen – egal ob Yogamatte, Sitzsack, Lieblingsdecke, Sofa, Zelt oder Kuscheltier. Gespielt wird Terry Riley’s Minimalklassiker "In C". Um 18 Uhr geht's los. Eintritt: Jeder gibt, was er kann.

Stille Auktion im SofaLoft

Die Hochschule Hannover lädt zu einer stillen Auktion unter dem Titel „Unentdecktes“ ein. Am Sonnabend können Kunstliebhaber ab 16 Uhr ihr persönliches Kunstwerk im SofaLoft aufstöbern und kaufen. Etwa 50 Studierende stellen hier aus. Um 16 Uhr geht es in der Jordanstraße 26 mit einem Sektempfang los.

Keine Lust, Geld auszugeben?

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen.

Wer gar kein Geld ausgeben, dabei aber besonders viel erleben möchte, hat in Hannover einige Möglichkeiten. In dieser Galerie finden Sie Tipps, wie man Hannover entdecken kann, ohne dass man dafür viel Geld ausgeben muss. Zur Bildergalerie

Edelsteintage im Congress Centrum

Es glitzert und funkelt bei den Edelsteintagen in der Glashalle im Congress Centrum. Die wertvollen Mineralien werden hier in verschiedenster Form präsentiert: als Schmuck, Dekoration oder als Steine mit heilender Wirkung. Zwischen Diamanten, Bernstein und Rubin finden sich auch Fossilien. Am Sonnabend und Sonntag präsentieren mehr als 70 Aussteller ihre glitzernden Steine. Die Glashalle ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 7 Euro.

Biffy Clyro in der Swiss Life Hall

Die drei Schotten von Biffy Clyro treten am Sonnabend in der Swiss Life Hall auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Einlass beginnt laut Veranstaltern um 18 Uhr. Als Support-Act ist Aviv Geffen mit dabei.

Galerie Tollmann öffnet

Am Samstag eröffnet die Pop-Up-Galerie Tollmann in der Osterstraße 20 in Hannover. David Tollmann ist ein Künstler aus Hannover. Er ist Sohn des renommierten Künstlers Markus Tollmann und der Enkel des Kunstprofessors und Künstlers Günter Tollmann. Nun eröffnet er eine Galerie in Hannover.

Winter-Zoo schließt seine Tore

Der Winter-Zoo schließt seine Tore. Zum Abschied kommen die Hannover Indians zu Besuch und spielen am Sonnabend, 15 Uhr, ein Eishockey-Show-Match auf dem Eis. Auch die Wedemark Scorpions sind mit einer Eisshow am Start. An beiden Tagen sorgt ein DJ von 17 bis 20 Uhr für die passende musikalische Untermalung.