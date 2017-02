Bilderbuch-Sonntag

Der neunte Bilderbuch-Sonntag im Pavillon an der Lister Meile 4 lädt am Sonntag wieder ein in die Lektüre-Welt der Kleinen. Der Aktionstag des Lesenetzwerks Hannover richtet sich von 10 bis 16 Uhr vor allem an Eltern mit kleinen Kindern, die Lust am Lesen haben. Der Eintritt ist frei. Schirmherr der Veranstaltung ist der hannoversche Kinderbuchautor und -illustrator Ingo Siegner. Er wird den Bilderbuch-Sonntag zusammen mit Bürgermeister Thomas Hermann um 10.30 Uhr auf der großen Bühne offiziell eröffnen. Anschließend liest Siegner, der den Drachen Kokosnuss, die beiden Rattenkinder Eliot und Isabella sowie die abenteuerlustigen Erdmännchen Gustav, Pauline und Rocky erfunden hat, aus seinen Büchern. Auf der großen Bühne wird auch Siegners Kollegin Meike Haberstock zu finden sein. Die Autorin und Illustratorin, die seit einigen Jahren in Hannover lebt und arbeitet, wird unter anderem aus ihren Büchern „Anton hat Zeit – Aber keine Ahnung warum“ und „Ein Anton fürs Leben – Friede, Freunde, Eierkuchen“ vortragen.

Die Kinder und Erwachsenen können sich außerdem auf eine große Bilderbuchausstellung mit vielen aktuellen Titeln freuen.

Urlaubstag am Flughafen

Die Abflugebene im Terminal C des Flughafens in Langenhagen verwandelt sich am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr in einen Reise- und Freizeitmarkt. Touristiker stellen Urlaubsziele vor, Fluggesellschaften informieren über günstige Angebote. Das Bühnenprogramm bietet Quiz, Talks und eine Tombola.

Edelsteintage im Congress Centrum

Es glitzert und funkelt bei den Edelsteintagen in der Glashalle im Congress Centrum. Die wertvollen Mineralien werden hier in verschiedenster Form präsentiert: als Schmuck, Dekoration oder als Steine mit heilender Wirkung. Zwischen Diamanten, Bernstein und Rubin finden sich auch Fossilien. Am Sonnabend und Sonntag präsentieren mehr als 70 Aussteller ihre glitzernden Steine. Die Glashalle ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 7 Euro.

Giant Rooks zu Gast im Lux

Die fünf Jungs von Giant Rooks gastieren heute mit ihrer neuen Scheibe "New Estate" im Lux. Das Konzert ist ausverkauft, an der Abendkasse hat man jedoch noch die Chance auf Restkarten. Preis: 11,70 Uhr.

Eisdisco im Winterzoo

Am letzten Tag des Winterzoos bringt DJ Pascal die Eisfläche der Open-Air-Schlittschuhbahn im Winter-Zoo zum Schmelzen. Gäste haben die Möglichkeit, gegen eine Gebühr Schlittschuhe zu leihen. Kleine Gäste können sich mit einer Pinguin Eislaufhilfe auf das Eis wagen.

Spieletag im Kulturbüro

Im Kulturbüro, Böhmerstraße 8, in der Südstadt können Besucher heute bekannte und neue Gesellschaftsspiele entdecken. Zur Auswahl stehen über einhundert Brett-, Karten- und Würfelspiele, aktuelle Spiele und Spieleklassiker, leichte Spiele für Kinder ab drei Jahren, Spiele für Familien und Einsteiger sowie anspruchsvolle Strategiespiele. Sie können kostenlos ausprobiert werden. Damit sich alle spielbegeisterten Teilnehmer nicht lange mit komplizierten Regelwerken auseinandersetzen müssen, sind Spieler vom Verein Norddeutsche Spielekultur e.V. zur Seite dabei. Sie erklären oder spielen einfach mit.

Zeitreise im Kanapee

„Für mich soll’s rote Rosen regnen“ sang Hildegard Knef 1968 mit ihrer prägnanten Stimme, die dem Lied erst das gewisse Etwas gab. Gabriele Banko haucht den Liedern von Knef, Zarah Leander und anderen mit ihrer tiefen Altstimme neues Leben ein und gibt den Chansons die Wärme, die sie schon vor Jahrzehnten berühmt machten. Im Kanapee (Edenstraße 1) tritt sie heute um 20 Uhr auf. Es wird um Spenden gebeten.

Tipps für Kinder

11 und 16 Uhr: Theatermuseum (Prinzenstr. 9) Däumling, Theater Maskote, ab fünf Jahren.

11 Uhr: Figurentheaterhaus (Großer Kolonnenweg 5) Ein Schaf fürs Leben, ab fünf Jahren.

11–17 Uhr: Museum August Kestner (Trammplatz 3) Ein Fest im Garten des Pharao.

11.30 Uhr: Kulturbüro Südstadt (Böhmerstr. 8) Spieletag, Gesellschaftsspiele entdecken.

15 Uhr: Figurentheaterhaus (Großer Kolonnenweg 5) Ein Schaf fürs Leben.

Theater

15 Uhr: Theater am Aegi (Aegidientorplatz 2) Die Schneekönigin, Musical.

15.30 Uhr: Merz Theater (Brehmstr. 10) An der Arche um Acht.

16 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) Don’t think twice!, Ballett.

17 Uhr: Neues Theater (Georgstr. 54) Der Muttersohn, Komödie.

17 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstr. 9) Richtfest, von Lutz Hübner.

19.30 Uhr: Ballhof Zwei (Knochenhauerstr. 28) Bis hierher lief’s noch ganz gut.

20 Uhr: Cumberlandsche Bühne (Prinzenstr. 9) Die Aristokraten.

Varieté, Kabarett

14 Uhr: GOP (Georgstr. 36) Slow, Varieté.

17 Uhr: GOP (Georgstr. 36) Slow, Varieté.

18.30 Uhr: TAK – Die Kabarett-Bühne (Am Küchengarten 3–5) Christine Schütze.

19 Uhr: Marlene (Prinzenstr. 10) Die Comedy-Company, Comedy.

Konzerte

11.15 Uhr: Friedenskirche (Schackstr. 4) Devion Duo, Werke von Albinoni u. a.

11.30 Uhr: Kleiner Sendesaal des NDR (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22) Kammermusik-Matinee, Akademisten der Joseph Joachim Akademie spielen Rossini u. a.

15 Uhr: Landesmuseum (Willy-Brandt-Allee 5) Musikalisches Intermezzo 41.

17 Uhr: HMTMH, Raum E50 (Emmichplatz 1) It’s a new timing, Abschlusskonzert.

18 Uhr: Dreifaltigkeitskirche (Friesenstr. 28) Figure humaine, A-cappella-Konzert.

18 Uhr: Auferstehungskirche (Helmstedter Str. 59) Lutherchoräle frisch interpretiert.

19 Uhr: Pfarrkirche Heilige Engel (Böhmerwaldstr. 8) Jonathan Leistner.

Jazz, Rock, Pop, Soul

18 Uhr: Tonhalle Hannover e. V. (Fischerstr. 1A) AGogol & NaabtalDeath u. a., Jazz.

18 Uhr: Congress Centrum (Theodor-Heuss-Platz 1–3) Nikolay Baskov.

20 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Giant Rooks.

20 Uhr: Kanapee (Edenstr. 1) Gabriele Banko.

Führungen

11–12 Uhr, 13–14 Uhr: Landesmuseum (Willy-Brandt-Allee 5) Heikles Erbe.

11.15 Uhr: Sprengel-Museum (Kurt-Schwitters-Platz 1) Kosmos Schwitters, Führung.

15 Uhr: Historisches Museum (Pferdestr. 6) Führung mit FM-Anlage, in der Sonderausstellung „Typisch Hannover“.

Vorträge, Lesungen

10 Uhr: Leibniz Theater (Kommandanturstr. 7) Calenberger Literaturfrühstück.

15 Uhr: Mahn- und Gedenkstätte Ahlem (Heisterbergallee 10) Jüdisches Leben heute.

17 Uhr: Cumberlandsche Galerie (Prinzenstr. 9) Die Bilderwelt des Widerstands.

Sonstige Veranstaltungen