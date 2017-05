Hannover. Bei sommerlichen Temperaturen ist Abkühlung gefragt – perfekte Bedingungen für ein leckeres Eis. In den Eisdielen Hannovers herrscht Hochkonjunktur. Doch wo gibt es eigentlich das leckerste Eis in der Stadt? Wo ist das Ambiente am schönsten, die Auswahl am besten, das Personal am freundlichsten?

Die HAZ hat zehn Eisdielen zur Wahl gestellt – und die Leser haben abgestimmt, welche Eisdiele beste ist. Dabei wurden von Mittwoch bis Sonnabend 14.493 Stimmen abgegeben. Welche Eisdiele die meisten Stimmen erhalten hat, erfahren Sie in dieser Bildergalerie.

ewo