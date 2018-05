Höver

Der Fund einer ermordeten Frau in Höver bei Hannover gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Die Mordkommission habe die Identität der am Sonntag entdeckten Toten noch nicht geklärt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hildesheim mit.

Das in einem Gebüsch an einem Wirtschaftsweg unweit der Autobahn entdeckte Opfer ist nach Polizeiangaben maximal 30 Jahre alt und war zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits vier bis zehn Tage tot. Zu den Todesumständen machten die Ermittler keine Angaben.

Zur Galerie Ein Radfahrer hat in einem Gebüsch in Sehnde-Höver einen Leichnam entdeckt.

Nach den Ermittlungen der Polizei ist der Fundort nicht der Tatort gewesen. Wie die Tote in den abgelegenen Grünstreifen an einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße Gretlade, der an dieser Stelle parallel zur Bundesstraße 65 verläuft, gelangt ist, ist bislang vollkommen unklar.

Viele Einwohner des Dorfs stehen nach dem Fund der Leiche unter Schock.

Von dpa/HAZ