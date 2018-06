Hannover/Barsinghausen

Die Polizei Hannover hat weitere Details zur Getöteten in Barsinghausen bekanntgegeben. Bei der Leiche handelt es sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um eine 16-Jährige, Behördensprecherin Kathrin Pfeiffer bestätigt damit entsprechende Informationen der HAZ. Das tote Mädchen war am Sonntagnachmittag von Passanten auf einer Wiese vor der Adolf-Grimme-Schule entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die 16-Jährige das Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Im Laufe des Sonntagnachmittags, als die Polizei bereits ihre Ermittlungen begonnen hatte, meldeten sich Angehörige bei den Beamten. Die Familie vermisste die 16-Jährige.

„Derzeit wird der Leichnam obduziert“, sagt Pfeiffer. Unter anderem soll dabei geklärt werden, wie das Mädchen ums Leben kam. Nach HAZ-Informationen soll das Opfer halbnackt und blutüberströmt gewesen sein. Ebenso hoffen die Ermittler klären zu können, weshalb die 16-Jährige sterben musste – ob es sich beispielsweise um einen Raubüberfall oder ein Sexualdelikt gehandelt haben könnte.

Das Mädchen war in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr am Bahnhof Barsinghausen das letzte Mal gesehen worden. Die 16-Jährige kam offenbar von einer Freundin und war auf dem Heimweg. Das Mädchen wohnte nur wenige Straßen vom Fundort der Leiche entfernt. Ob die 16-Jährige mit dem Zug unterwegs war oder nur am Bahnhof vorbeigegangen war, ist noch unklar. Nach HAZ-Informationen hatte sie auf dem Heimweg noch Handykontakt mit einem in der Nachbarschaft wohnenden Bekannten, doch der soll gegen 1.30 Uhr plötzlich abgerissen sein. Weitere Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling