Hannover. Der Ferienflieger Tuifly versucht mit gemieteten Maschinen und Besatzungen einen Teil der Flugausfälle aufzufangen. Zehn Flüge könnten an diesem Freitag auf diese Weise stattfinden, teilte die zum Reisekonzern Tui gehörende Fluggesellschaft in der Nacht zum Freitag auf ihrer Internetseite mit.

Das müssen Reisende jetzt wissen Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dabei handelt es sich um vier Flüge von deutschen Flughäfen ins türkische Antalya, einen nach Palma de Mallorca sowie die zugehörigen Rückflüge - mit teils geänderten Abflugzeiten. Außerdem plant Tuifly für Touristen Rückflüge aus Urlaubsregionen wie Mallorca und der Türkei. Dabei sollen zum Teil mehrere Flüge zusammengefasst werden.

Gäste in Urlaubsgebieten, deren Rückreise eigentlich bereits am Donnerstag angestanden hatte, sollen so an diesem Freitag nach Hause fliegen können. Aktuell seien insgesamt zwölf Verbindungen "absehbar", heißt es.

Für viele Rückflüge werde aber noch auf Rückmeldungen und Bestätigungen gewartet. Tuifly hatte am Donnerstagabend zunächst mitgeteilt, den Flugbetrieb am Freitag weitgehend einzustellen.

108 Flüge sollten ausfallen. Grund dafür sind massenhafte Krankmeldungen von Piloten und Flugbegleitern. Seit mehreren Tagen fallen bei Tuifly und auch Air Berlin Flüge aus, weil sich Crew-Mitglieder kurzfristig krankmelden. Der Urlaubsflieger steht vor einem Umbau, Arbeitnehmervertreter fürchten Job-Verluste.

Diese Tuifly-Flieger wurden ersetzt:

X3 414/ CAI 8075 07:50 statt 06:45 Düsseldorf – Antalya

X3 415/ CAI 8076 04:00 statt 08:50 Antalya – Düsseldorf

X3 444/ CAI 1903 15:00 statt 06:30 Hannover – Antalya

X3 445/ CAI 1904 11:30 statt 11:45 Antalya – Hannover

X3 104/ CAI 8053 07:15 statt 06:55 Stuttgart – Antalya

X3 105/ CAI 8054 04:00 statt 11:55 Antalya – Stuttgart

X3 274/ CAI 8077 16:00 statt 14:40 Frankfurt – Antalya

X3 275/ CAI 8078 12:15 statt 19:50 Antalya – Frankfurt

X3 2714 06:45 statt 05:50 Stuttgart – Palma de Mallorca

X3 2715 09:30 statt 08:45 Palma de Mallorca – Stuttgart

Diese Rückflüge sollen voraussichtlich stattfinden:

X3 4107 07:05 Heraklion – Hannover

X3 2043 08:25 Palma de Mallorca – Frankfurt

X3 2129 08:30 Palma de Mallorca – Frankfurt

X3 2519 09:00 Palma de Mallorca – Köln-Bonn

X3 2313 09:05 Palma de Mallorca – Düsseldorf

X3 2813 09:35 Faro – Frankfurt

X3 4869 09:55 Patras – München

X3 4763 11:05 Patras – Düsseldorf

X3 445/ CAI 1904 11:30 Antalya – Hannover

X3 117 18:15 Dalaman Berlin-Tegel/ Düsseldorf (Transfer von Berlin-Tegel nach Düsseldorf wird für alle Gäste nach Düsseldorf organisiert)

X3 119 20:15 Dalaman Nürnberg/ Frankfurt/ München (Transfer von Nürnberg nach Frankfurt und München wird für alle Gäste nach Frankfurt und München organisiert)

X3 2149/ X3 2139 22:30 Fuerteventura Hannover/ Frankfurt (Transfer von Hannover nach Frankfurt wird für alle Gäste nach Frankfurt organisiert)

Kontakt zum Tuifly Servicecenter: In Deutschland: 0800 900 609 0 (kostenfrei) oder 0511 942 796 10 (Ortstarif)

In Spanien: 902 012 512 (0,09 € pro Minute) Weitere Kontaktdaten

dpa/ewo