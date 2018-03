Tumultus-Spielpark schließt am 15. April

Hannover. Das werden viele Eltern und ihre Kinder bedauern: Der Spielpark Tumultus in Hannover-Anderten hat am 15. April letztmals geöffnet. Er schließt Ende April. Auf Facebook kündigte das Unternehmen diesen Schritt an, auf der Homepage wird der Grund nachgeliefert: Es gebe einen neuen Vermieter und geänderte Mietbedingungen. Deshalb gebe man den Betrieb auf. Nach dem letzten Öffnungstag am Sonntag, 15. April, werden die Spielgeräte abgebaut.

Tumultus ist der einzige Indoor-Spielplatz in Hannover gewesen. Außerhalb der Stadtgrenzen gibt es noch das Ballorig in Seelze und das Abenteuerland in Mellendorf.

Von sbü