Das Montessori-Bildungshaus mit Kita und Schule in der Südstadt wächst und wächst. Am Sonnabend sind der neue Eingangsbereich, die neue Mensa und neue Lernräume in Betrieb genommen worden. Was als Elterninitiative mit zwölf Kita-Kindern am Lüneburger Damm begann, ist nun Schule mit Oberstufe.