Unbekannte bringen HAZ-Brunnen zum Schäumen

Hannover. Schäumende Brunnen haben in Hannover bereits Tradition: Immer wieder kippen Scherzbolde Substanzen in eines der zahlreichen Wasserspiele, um diese zum Überschäumen zu bringen. Meist trifft es den Duve-Brunnen am Leibnizufer, der vor zwei Jahren sogar einmal giftgrün daherkam. Am Mittwoch tobten sich der oder die Scherzbolde indes am HAZ-Brunnen am Hauptbahnhof aus. Was genau die Unbekannten in das Wasser gekippt hatten, blieb am Abend unklar. Unübersehbar war jedoch das Ergebnis: Dichter Schaum, der aus dem Wasserspiel quoll.

Unbekannte haben den HAZ-Brunnen am Hauptbahnhof Hannover zum Überschäumen gebracht. Zur Bildergalerie

Der Brunnen war im Jahr 2000 anlässlich der Weltausstellung Expo in Hannover von der HAZ gestiftet worden.

frs