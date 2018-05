Hannover

Schwere Gewitter können am Dienstagabend in der Region Hannover auftreten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Zeitraum von 21.47 bis 23 Uhr eine offizielle Unwetter-Warnung veröffentlicht. Es wird zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

„Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen“, heißt es in der Mitteilung. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien ebenfalls möglich.

Der DWD rät: Gegenstände im Freien sollten gesichert, Fenster und Türen geschlossen werden. Den Anwohnern in der Region Hannover wird empfohlen, Gebäude nicht zu verlassen. Wer dennoch draußen unterwegs ist, sollte Abstand zu anderen Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten.

Video: Das sollten Sie bei Gewitter beachten

Am Nachmittag und Abend hatte bereits heftiger Regen in Nordrhein-Westfalen große Schäden angerichtet. In Wuppertal stürzten das Dach einer Tankstelle und der Universität ein. Der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt.

Von ewo