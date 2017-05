Urteil im Fall Jenisa ist rechtskräftig

Hannover. Das Landgericht Hannover hatte den früheren Lebensgefährten von Jenisas Tante 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt. Ibrahim B. hatte die Achtjährige 2007 in sein Auto gelockt, sexuell missbraucht und in einem Wald in Wunstorf bei Hannover erschlagen. Kleidungsstücke der Schülerin wurden wenige Tage nach ihrem Verschwinden an einer Autobahnauffahrt in Wunstorf entdeckt. Auf die sterblichen Überreste des Mädchens stießen die Ermittler erst im September 2014.

Vor knapp sieben Jahren verschwand die achtjährige Jenisa aus Hannover. Jetzt stehen die Ermittler möglicherweise vor der Aufklärung des Falls.

B. war auch wegen Mordes an einem fünfjährigen Jungen in Herford verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof wies die mit angeblichen Formfehlern begründete Revision des Angeklagten gegen die Entscheidung ebenso zurück wie eine Revision von Jenisas Eltern. Sie hatten als Nebenkläger eine Sicherungsverwahrung für den Mörder ihrer Tochter gefordert.

dpa