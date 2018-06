Hannover

Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann hat am Sonnabendmorgen in Vahrenheide eine Spielhalle ausgeraubt. Der mit osteuropäischem Akzent sprechende Täter hatte die Spielothek an der Vahrenwalder Straße gegen 6 Uhr betreten. Sein Gesicht hatte er hinter einem dunklen Schal und unter einer Kapuze verborgen. Er bedrohte eine 23-jährige Angestellte mit einer Pistole und verlangte Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach dem Räuber verlief erfolglos.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Der Räuber ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Bei dem Überfall trug er dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Kripo unter (0511) 1095555 entgegen.

Von tm