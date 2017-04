Hannover. Zum Glück werden Pizza, Risotto und Nudelgerichte in handlichen Portionen gereicht. Denn bei der Neueröffnung der neuen Vapiano-Filiale am Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend kein Durchkommen mehr. Noch anderthalb Stunden nachdem sich die großen Türen geöffnet haben, schieben sich die 600 geladenen Gäste über den roten Teppich in das Restaurant, in dem es langsam ziemlich eng wird. Drinnen baumeln von der Decke nicht nur nostalgische Kronleuchter, sondern hunderte rote Luftballons. Die Einrichtung ist im bekannten Stil der Gastrokette: Eichentische mit frischen Kräutern, edle Bars und in der Mitte des Raumes ragt ein Olivenbaum.

Und das Essen? "Es schmeckt gut, ist aber nichts besonderes", finden die 26-jährigen Anni und Lara aus Hannover. Elvira Prepelytska freut sich über ihr Risotto mit Champignons im kleinen Gläschen. Und auch der Raum sei schön geworden, sagt sie. Die Renovierungen hätten auch lange genug gedauert. Die zweite hannoversche Filiale der Gastronomiekette Vapiano öffnet zwei Jahre später als geplant, weil Genehmigungsprozess und Umbauten sich lange hingezogen hatten.

Jetzt finden die Gäste im Kaisersaal im historischen Teil des Bahnhofs auf zwei Etagen mit 190 Sitzplätze Platz. Sobald es das Wetter zulässt, locken Tische und 80 Stühle auf dem Bahnhofsplatz

Damit dass der Andrang zur Neueröffnung so groß sein würde, hätte Duygu Firat nicht gerechnet. Sie wartet auch noch eine Stunde nach Einlass draußen. Zum Glück werden auch den Wartenden in der Schlange vor dem Gebäude Getränke und Nudeln gereicht. Drinnen lassen sich auch einige Prominente das Essen schmecken: Fernseh-Bäcker René Olivér hat sich ebenso unter die Feiernden gemischt, wie "Germanys-Next-Topmodel"-Kandidatin und Bloggerin Louisa Mazzurana.

Der hannoversche DJ Kayhan steht am Plattenteller, am späteren Abend halten der Hamburger Event-Saxophonist Christian Gastl und Dimi Rompos – bekannt aus der TV-Show „The Voice Of Germany“ – das Publikum bei Laune.

Sie werden wiederkommen, sagen viele - wenn man sich nicht so auf die Füße tritt. Denn eigentlich soll es frisch und entspannt zugehen, das ist das Vapiano-Konzept: "Fresh Casual Dining". Wer an die langen Küchentresen tritt, kann sich aus einer Vielzahl italienischer Speisen sein Gericht individuell zusammenstellen - serviert werden Pasta aus der hauseigenen Produktion, frisch gebackene Pizza, Risotto, Desserts, Salate und Antipasti.

Das Vapiano am Ernst-August-Platz 1 ist täglich von 11 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 24 Uhr.