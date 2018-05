Hannover

Am Freitag vor Pfingsten radeln bei der zweiten Velo City Night des Jahres in Hannover wieder hunderte Radler durch die City. Los geht’s es wie üblich um 20 Uhr am Goseriedeplatz. Danach geht die Tour auf etwa 21 Kilometern durch die Nordstadt, ein kurzes Stück am Maschsee entlang und wieder zurück zum Goseriedplatz. Dort ist Ankunft gegen 22 Uhr. Das Startgeld beträgt zwei Euro.

Wichtig für Autofahrer: Entlang der Strecke kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Velo City Night erhebt keine sportlichen Ansprüche, sondern versteht sich als Freizeitvergnügen und als Werbeveranstaltung für den Fahrradverkehr. Einige der Teilnehmer sind zudem mit besonderen Fahrrädern unterwegs – vom Liegenrad, übers Lastenrad bis hin zum Designerrad ist fast alles dabei.

Von ewo