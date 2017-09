Kröpcke wegen verdächtigem Koffer geräumt

Am Sonnabendnachmittag sperrte die Polizei den Platz mitten in der hannoverschen Innenstadt weiträumig. Kurz nach 14 Uhr war ein herrenloses Gepäckstück gemeldet worden. Auch angrenzende Straßen, die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade und die Stadtbahnstation Kröpcke wurden gesperrt. Die Bahnen fuhren in der Zeit bis zur Entwarnung durch, ohne am Kröpcke zu halten.

Experten der Bundespolizei untersuchten den Koffer vor Ort, der sich schließlich als harmlos herausstellte. Darin befand sich hauptsächlich Kleidung. Die Polizei versucht nun, den Besitzer zu ermitteln. Die Sperrung wurde kurz darauf gegen 15.30 Uhr wieder aufgehoben.

pah/top/jst