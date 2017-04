Das türkische Generalkonsulat am Engelbosteler Damm ist am Montagmorgen abgeriegelt worden. Grund war ein Brief mit verdächtigem Inhalt. Der Umschlag war bei den Eingangskontrollen aufgefallen, im Inneren sei etwas Pulvrig-körniges gewesen.

Der Umschlag sei umgehend nach draußen gebracht worden, das Gebiet rund um das Generalkonsulat abgesperrt. Die Feuerwehr steckte den Brief unter Sicherheitsvorkehrungen in eine luftdichte Tasche, danach in einen weiteren Behälter. Anschließend nahm die Polizei den verdächtigen Brief mit zur weiteren Analyse. Das Ergebnis steht zurzeit noch aus.

Ob der Brief womöglich mit dem türkischen Referendum im Zusammenhang steht, ist noch nicht klar. Am Sonntag endete die Abstimmung für die in Deutschland lebenden Türken. Das Generalkonsulat hat seit kurz nach 10 Uhr wieder geöffnet.

pah