Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat einen 46-jährigen Gastronomen angeklagt. Dem Mann wird vorgeworfen, am 30. Januar eine Frau in seinem Haus zwei mal zum Sex gezwungen zu haben. Das 42 Jahre alte Opfer soll auf Wohnungssuche gewesen sein und wohnte zuvor in einer Asylbewerberunterkunft. Mit dem Angeklagten hatte sie laut Staatsanwaltschaft einen Besichtigungstermin ausgemacht. „Das Opfer hatte gehört, dass er ihr eine Wohnung verschaffen könnte“, sagt Staatsanwälting Kathrin Söfker. „Wahrscheinlich kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer vorher nicht." In der Wohnung soll es zur zweifachen Vergewaltigung gekommen sein. Die Iranerin zeigte den Mann noch am selben Tag bei der Polizei an.

Zur Galerie Polizeieinsatz in Hannover-Bothfeld: Ermittler durchsuchen am 30. Januar 2018 eine Wohnung, ein Auto und eine Garage.

Am Tag darauf wurde der 46-Jährige in Bothfeld festgenommen: Da es Hinweise gab, dass der Mann eine Waffe besitzt, unterstützten Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandes (SEK) die Festnahme. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Durchsuchung, an dem auch Spürhunde beteiligt waren, fanden die Ermittler unter anderem eine Schreckschusswaffe. Sie lag in einem Audi Cabriolet. Außerdem wurde eine größere Menge Kokain ausfindig gemacht. Gegen den Mann war am 1. Februar ein Haftbefehl erlassen worden. Zwei Wochen später kam er gegen Auflagen frei. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Von Manuel Behrens