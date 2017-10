Shoppen am Sonntag ist genehmigt

Hannover. Der positive Entscheid ist keine Selbstverständlichkeit, in Hannover dürfen 2017 lediglich viermal sonntags die Läden zum Einkauf öffnen - außerdem muss ein gemeinnütziges Motto oder Fest mit dem Sonntagseinkauf verbunden sein. „Ich gehe davon aus, dass von den rund 1200 Gewerbetreibenden in der Innenstadt 1100 mit dabei sind“, sagt Prenzler.

Unter dem Motto „Hannover hilft“ werden am 5. November den ganzen Tag über individuelle karitative Zwecke in den Geschäften unterstützt. So soll vornehmlich hannoverschen Vereinen und Hilfsorganisationen ein Podium geboten werden, um ihre Angebote zu präsentieren. Zudem wird sich gegen 17.30 Uhr zum elften Mal ein Sankt-Martins-Umzug in Bewegung setzen und mit einer ökumenischen Andacht auf dem Kröpcke enden. Dort bietet auch Aktion Sonnenstrahl Aktionen für Kinder an.

„Wir rechnen mit viel Zuspruch, der Termin ist optimal“, meint Prenzler. Wenn das Wetter mitspiele, werde die Innenstadt voll. Dass der kirchliche Martinstag eigentlich eine knappe Woche später terminiert ist, stört die City-Gemeinschaft nicht weiter. „Dann sind ja die ganzen Kinderumzüge, die wollen wir auch nicht stören“, sagt Prenzler.