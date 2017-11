Verkaufsoffener Sonntag in Hannover startet ruhig

Hannover. Der verkaufsoffene Sonntag hat am Mittag begonnen, der Kundenandrang in der City hielt sich in engen Grenzen. Der Chef der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler, führt das auf das regnerische Wetter zurück.

Prenzler hofft, dass der Regen im Lauf des Nachmittags nachlässt und dann mehr Kunden in die Innenstadt strömen. Derzeit beherrschen auf dem Kröpcke, wo eine Bühne aufgebaut ist, Regenschirme, Regenjacken und Gummistiefel das Bild. Während es an den aufgebauten Ständen eher leer ist, läuft der Glühweinverkauf der Aktion Sonnenstern, zugunsten armer Kinder in Hannover.

Höhepunkt des verkaufsoffenen Sonntag wird der Martinsumzug mit Laternen sein. Start ist um 17.30 Uhr am Kröpcke. Nach einer Runde durch die City gibt es dann am Kröpcke eine Martinsandacht mit Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann und Probst Martin Tenge von der katholischen Kirche.

Von Mathias Klein