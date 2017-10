Geht der Nobelpreis für Physik heute nach Hannover?

Hannover. Mit Spannung erwarten die Wissenschaftler des Albert-Einstein-Instituts (AEI) in Hannover und Potsdam an diesem Dienstag die Bekanntgabe der Nobelpreisträger für Physik. Als Anwärter werden die Forscher Rainer Weiss und Kip Thorne des Ligo-Observatoriums in den USA gehandelt. Sie hatten im Februar 2016 den ersten direkten Nachweis von Gravitationswellen verkündet. An der spektakulären Entdeckung waren auch Physiker der Leibniz Universität Hannover sowie des AEI, darunter der Gravitationswellen-Pionier Karsten Danzmann, maßgeblich beteiligt. Bei einem „Public Viewing“ wollen die Wissenschaftler die Pressekonferenz des Nobel-Komitees in Stockholm live verfolgen.

Live-Übertragung ab 11:45 Uhr

Gravitationswellen sind eine Vorhersage von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Ihre Entdeckung ein Jahrhundert nach Einsteins Prognose öffnet ein neues Beobachtungsfenster ins Universum und ist nach einhelliger Meinung von Experten einen Nobelpreis wert.

dpa/ewo