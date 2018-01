Vermisst: Hält sich diese 15-Jährige in Hannover auf?

Hannover/Bottrop. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte sich Kira mit de Einwilligung ihrer Mutter auf den Weg vom Ruhrgebiet nach Hannover gemacht. Dort wollte die 15-Jährige eine Bekannte besuchen. Bis zum 4. Januar hat ihre Mutter regelmäßig Kontakt zu Kira gehabt –seitdem meldet sich die Jugendliche nicht mehr. Neben Hannover könnte sich die Vermisste auch in anderen Städten aufhalten: Im Dezember war sie bereits mehrere Tage in Euskirchen, laut Polizei könnte sie auch in Hamburg sein.

Kira ist 1,78 Meter groß und etwa 88 Kilo schwer. Sie hat lange, dunkle Haare mit blonden Strähnen und trug zuletzt eine dunkelblaue Winterjacke mit Fellkapuze und eine schwarze Jeanshose. Zeugen, die Kira gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Gladbeck unter (0800)-2361-111 in Verbindung zu setzen.

Von man