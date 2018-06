Aus der Stadt Verwaltungsgericht Hannover - Verwaltungsgericht Hannover: Tschetschenin klagt erfolgreich gegen Bamf Rund ein Viertel aller Flüchtlinge waren 2017 im Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover erfolgreich. Aber was sind das für Menschen, die hier erfolgreich Schutz suchen. Eine Tschetschenin hat der HAZ ihr Schicksal erzählt.

Die CSU will Flüchtlinge wie Zainap A. aus der Region Hannover künftig am Liebsten schon an der Grenze abweisen. Aber das Bamf und ein Gericht haben entschieden: Die Tschetschenin darf erst einmal bleiben. Quelle: Philipp Von Ditfurth