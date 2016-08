Vierjähriges Kind wird im Lister Bad reanimiert

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist am Sonnabendnachmittag ausgerückt, um im Lister Bad ein Kind wieder zu beleben. Das vierjährige Kind wurde in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) gebracht. Zeitgleich sollen Kinder von einer 20 Meter hohen Brücke in den Mittellandkanal gesprungen sein.