Hannover. Bob Dylan, eigentlich Robert Zimmermann, zählt zu den lebenden Legenden der Rock-Szene, mit "Blowin' In The Wind" und "Talking World War III Blues" wurde er in den Sechzigerjahren als Protestmusiker bekannt. Inzwischen hat er über 60 Alben veröffentlicht, sein letztes, "Fallen Angels", erst 2016.

Bei einer großen Tournee gibt er am 26. April ein Zusatzkonzert in Hannover: Von 20 Uhr an tritt er in der Swiss Life Hall auf.

Karten für den Auftritt gibt es ab 10 Uhr, unter anderem in den Geschäftsstellen der HAZ und im Internet auf tickets.haz.de