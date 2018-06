Hannover

Zu der Cebit Welcome Night sind am Montagabend 2500 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft gekommen, um den Start der neuen Sommer-Cebit zu zelebrieren.

In Halle 11 auf dem Messegelände ist am Montagabend jeder Platz besetzt, als Stephan Weil die Gäste zur offiziellen Cebit Welcome Night begrüßt. Internationale Redner wie Ginny Rometti (CEO und Präsidentin von IBM), und Maryia Gabriel (EU-Komissarin für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft) sind gekommen, um über die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt zu referieren.

Leona Lewis sorgt für Stimmung bei der Cebit Welcome Night

Doch es geht nicht nur um ernste Themen an diesem Abend. Schon bei der Cebit Welcome Night wird der Festival-Charakter der diesjährigen Cebit deutlich: Mit eindringlichen Pop-Songs sorgt die britische Sängerin Leona Lewis für Konzert-Stimmung bei der Eröffnung. „Meine Damen und Herren – Speed ist in the air“, nennt es Peter Altmaier, der die Cebit mit einer frenetischen Rede auf englisch –zumindest am Anfang – für eröffnet erklärt.

Zum Gitarrensound des Brasilianers Damian Salazar geniessen die Gäste aus aller Welt im Anschluss Lachsstulle und Lammcurry mit Basmatireis, während die Stühle für die Tanzfläche beiseite gerückt werden. Ein gelungener Auftakt zur Cebit 2018, die ganz sicher musikalisch wird!

Von Marleen Gaida